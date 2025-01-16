«Не куплюсь на это»: чемпион UFC обвинил брата Хабиба во лжи

Грузинский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили заявил, что представитель России Умар Нурмагомедов соврал по поводу травмы руки, полученной в ноябре 2024 года. Его слова приводит MMA Fighting.

«Он несет какую-то хрень. Я не куплюсь на это дерьмо. Я об этой травме. Типа, он травмировал руку. У меня была травма, но я даже не упоминал об этом, не выносил на всеобщее обозрение. У любого профессионального бойца есть травмы. Я видел, как сильно он бил по мешку, когда приехал в Лас-Вегас. Это видно по его видео в соцсетях», — заявил он.

Бойцы проведут титульный поединок на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе. До этого боя Нурмагомедов в августе победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. На его счету теперь 18 побед в 18 боях.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Также в рамках турнира UFC 311 россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению.

Ранее был назван фаворит боя Махачев — Царукян.