Стало известно, какой штраф может получить Дзюба за скандальное интервью

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба может получить максимальный штраф в размере 250 тысяч рублей в том случае, если комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) признает его виновным в нарушении регламента. Об этом сообщает «Матч ТВ».

17 января стало известно, что в комитет по этике обратилась Российская премьер-лига по инициативе московского «Локомотива». Письмо было направлено в связи со скандальным интервью форварда.

После интервью, в котором Дзюба критически высказывался о «Локомотиве», клуб выпустил заявление, в котором указал, что расценивает оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» летом 2024 года подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем чемпионате России Дзюба провел семь матчей, забив два мяча.

Ранее стало известно, отправился ли Дзюба на сборы с «Акроном».