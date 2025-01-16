Стало известно, отправился ли Дзюба на сборы с «Акроном»

«Акрон» отправился на сборы в составе 30 футболистов, Дзюба полетел с командой

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отправился вместе с командой на зимний сбор для подготовки ко второй части сезона. Это следует из списка, который опубликовала пресс-служба в своем Telegram-канале.

Клуб также сообщил, что новичок клуба Ифет Джаковац и Мавис Чибота присоединятся к команде в ближайшие дни. Никита Баранок начнет предсезонную подготовку вместе с «Акроном-2».

«Акрон» с Дзюбой идет на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда из Тольятти за 18 матчей набрала 22 очка. Лидером чемпионата России является «Краснодар» — 39 баллов.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Ранее Леонид Слуцкий назвал идиотами тех, кто не стал подписывать Дзюбу.