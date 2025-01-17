Российский фигурист пожалел ученицу Плющенко

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, рассказал в интервью «Газете.Ru», что сочувствует ученице Евгения Плющенко — Софье Муравьевой, которая заняла четвертое место на чемпионате России — 2025, уступив всего две сотых балла бронзовой призерке Алине Горбачевой.

«Соню Муравьеву очень жаль, но за Алину Горбачеву рад. Она резко вошла в топы. Алина — большая молодец, потому что делает сейчас такой серьезный контент, при этом у нее интересные программы, и эмоционально она неплохо выкладывается.

Сонечка Муравьева катается очень красиво, у нее мягкое скольжение, ее лебедь завораживает. Конечно, жаль, что пока нет ультра-си, но это только пока…» — заявил Горелкин.

Горбачева набрала 223,92 балла за две программы, а Муравьева — 223,90.

Обладательницами золотой и серебряной медали стали две ученицы Этери Тутберидзе — Аделия Петросян (262,92 балла) и Дарья Садкова (234,69) соответственно.

Ранее российский фигурист восхитился ученицей Тутберидзе.