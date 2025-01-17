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Российский фигурист восхитился ученицей Тутберидзе

Фигурист Горелкин признался, что кричал от радости после прыжков Дарьи Садковой
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, рассказал в интервью «Газете.Ru», что получил «огромное удовольствие» от выступления женщин в произвольной программе на чемпионате России — 2025.

В особенности фигурист отметил ученицу Этери Тутберидзе Дарью Садкову, которая завоевала серебряную медаль соревнований.

«Безумно люблю женское одиночное. В особенности хочется отметить последнюю разминку. Когда Даша Садкова впервые так чисто прыгнула эти два четверных тулупа, закричал: «Да!» — рассказал Горелкин. — Еще болел за наших девочек из команды «Дальневосточные леопарды» — за Ксюшу Гущину и Софью Муравьеву».

Напомним, Леонтьева и Горелкин выступают за команду «леопардов» в Лиге чемпионов по фигурному катанию, которая впервые проводится в этом сезоне. Сильнейшие спортсмены страны разделились на шесть команд и зарабатывают очки благодаря выступлениям на турнирах, а также дополнительным челленджам. Команда-победитель получит 10 млн рублей в конце сезона.

«Вообще я болел за всех, — отметил Горелкин. — Да, есть разделение по командам, но мы все друг друга уважаем, нет такого: «Ты не в «леопардах» — упади». От девчонок получил огромное удовольствие, потому что практически все прокатали чисто».

В женском турнире на чемпионате России золото завоевала еще одна ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян (262,92 балла), Садкова стала второй (234,69 балла), а бронзу взяла Алина Горбачева (223,92 балла).

Ранее российский фигурист признался, что «оставил все нервы» на мужском одиночном катании.

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