«Спартак» не намерен платить больше €17 млн за серба из «Торино»

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» не хочет платить больше €17 млн за хавбека Илича

Московский «Спартак» все еще хочет видеть в своей команде сербского полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича, однако в клубе не готовы переплачивать за этот трансфер. Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, «Спартак» готов отдать за Илича €15–17 млн. Ясность по этому трансферу должна наступить в ближайшие дни.

12 января Metaratings сообщил, что Илич дал согласие на переход в московский «Спартак».

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

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