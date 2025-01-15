Юрист рассказал, повлияют ли на «Спартак» санкции США

Юрист Сергей Гландин объяснил, как новые санкции США могут сказаться на московском «Спартаке». Его слова приводит РБК.

Он выделил только одну примерную проблему.

«Например, команда куда-то едет на товарищеский матч или участвует в какой-то лиге в дружественных странах. В таком случае банк организатора соревнований может запросить у клуба подтверждение, что деньги, за которые куплены билеты на самолет, оплачены отели, проведены трансферы и прочее, не поступили из санкционного источника», — заявил юрист.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее ключевого форварда «Спартака» сравнили с Марадоной и Пеле.