«Спартак» может усилиться звездным сербом

Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич дал согласие на переход в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, итальянский клуб выразил готовность продать 23-летнего футболиста. Важную роль в переговорах играет ассистент наставника московского клуба Деяна Станковича Ненад Сакич, который знаком Иличу по работе в молодежной сборной Сербии.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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