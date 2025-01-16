«Динамо» может наказать иностранного игрока, который не приехал на сбор

«Динамо» может наказать Бителло за отказ приезжать на сборы в ОАЭ

Московское «Динамо» недовольно тем, что бразильский полузащитник Бителло не прилетел на тренировочный сбор в ОАЭ, и может наказать игрока штрафом в размере одной его зарплаты. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Extra Globo.

По информации источника, «Динамо» также может подать на игрока в суд, если тот потребует одностороннего разрыва контракта или попытается добиться своего ухода. В таком случае Бителло может получить запрет на игру на срок до шести месяцев, также ему будет грозить штраф в размере $25 млн.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Динамо» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) оказалось на четвертом месте в турнирной таблице, в активе подопечных Марцела Лички 35 баллов.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее российский тренер дал совет московскому «Динамо».