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Футболист «Динамо» хочет уехать из России из-за СВО

Globo: футболист «Динамо» Бителло хочет покинуть Россию из-за СВО

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Динамо» Бителло хочет уехать из России из-за СВО, передает Globo.

Бителло хочет вернуться в Бразилию, чтобы выступать в Кубке Либертадорес и иметь шансы на вызов в сборную Бразилии. Одним из вариантов продолжения карьеры игрока является «Ботафого», который в 2024 году стал обладателем Кубка Либертадорес.

«Ботафого» и «Динамо» уже провели первые консультации по трансферу, но конкретного предложения бразильцы москвичам пока не сделали.

В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 14 матчей, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Динамо» занимает пятое место, набрав 32 балла.

Ранее в «Црвене Звезде» опровергли возвращение игрока команды в «Зенит».

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