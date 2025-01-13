Российский тренер дал совет московскому «Динамо»

Юран: Личка понимает, что Бителло уже не помощник, нужно закрывать эту тему

Российский тренер Сергей Юран выразил мнение, что «Динамо» стоит закрыть тему с бразильцем Бителло, который не приехал на медосмтор. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нужно закрывать эту тему и находить какой‑то компромисс. Личка понимает, что Бителло уже не помощник, потому что у футболиста есть цель остаться в Бразилии или отправиться в Европу», — заявил Юран.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО.

В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее бывший футболист назвал тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ.