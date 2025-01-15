Экс-футболист «Спартака» поддержал разрыв контракта с иностранным защитником

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поддержал уход из клуба португальского защитника Томаша Тавареша, передает «Чемпионат».

«Правильно поступает руководство клуба, разрывая контракты с иностранцами. Легионеры, которые не играют в основе, все равно получают высокую зарплату. Нет смысла держать футболиста, который не выходит в старте», — сказал Гладилин.

Тавареш выступал за «Спартак» с 2023 года. В 2024 году он ушел в аренду в австрийский ЛАСК.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее «Спартак» призвали покупать игроков уровня Промеса.