«Спартак» призвали покупать игроков уровня Промеса

«Спартаку» необходимо грамотно подходить к трансферной политике и искать легионеров уровня голландца Квинси Промеса. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший игрок «Спартка» и ЦСКА Валерий Масалитин.

«Приходят иностранцы — тот же Медина, тот же Бонгонда. Ну, сыграли они за сезон по три-четыре матча — это же смешно. Это легионеры, которые занимают чье-то место из молодежи, да еще и зарплатную ведомость нагружают. Слева в защите есть Рябчук, Тавареш, Классен недавно ушел. Это переборы — зачем они нужны? Если уж нужны иностранцы «Спартаку», то игроки такого уровня, как Промес, которые давали бы команде результат и способствовали развитию молодых игроков», — считает Масалитин.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее гендиректор «Спартака» Малышев пообещал дать новую информацию по делу Промеса.