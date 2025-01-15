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«Крепостная крестьянка»: Губерниев сыронизировал над лыжницей, критиковавшей условия в Казани

Губерниев призвал повзрослеть лыжницу Кулешову, критиковавшую условия проживания
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Пресс-служба ТНТ

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации, которая возникла вокруг бронзовой призерки зимней Олимпиады-2018, российской лыжницы Анастасии Кулешовой. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«После инцидента Кулешова еще и начала обвинять всех. Она вела себя как крепостная крестьянка, для которой виноваты все вокруг. Поэтому крепостное право и царствие боярыни Салтыковой продолжаются. Вообще, многие спортсмены ведут себя как маленькие дети. Пора становиться взрослыми», — заявил Губерниев.

Лыжница пожаловалась на условия проживания национальной команды, отметив маленький размер комнаты, где некуда положить вещи, и резюмировала это словами «просто жесть». Позже она удалила публикацию.

Этап Кубка России в Казани состоится с 16 по 19 января.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Елена Вяльбе раскритиковала российскую лыжницу за жалобы на условия проживания.

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