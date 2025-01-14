Стало известно, чем займется завершивший карьеру Ионов

Завершивший карьеру экс-нападающий сборной России Алексей Ионов будет реализовываться в тренерской деятельности. Об этом в комментарии ODDS.ru рассказал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать. Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», — сказал Иванов.

Последним клубом Ионова стал «Урал», с которым футболист расторг контракт 14 января по обоюдному согласию сторон. 35-летний игрок перешел в «Урал» в феврале 2024 года после того, как в декабре 2023-го расторг контракт с «Ростовом». Всего он провел за клуб из Екатеринбурга 37 матчей, в которых отметился пятью голами.

В профессиональной карьере он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого выиграл Кубок УЕФА и чемпионат России, а также играл за краснодарские «Кубань» и «Краснодар», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и ЦСКА.

Ионов получал вызовы в основную сборную России с 2011 по 2021 год. Всего за национальную команду он провел 39 матчей, в которых четырежды забил и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ионов объяснил, почему завершил карьеру.