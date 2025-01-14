Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, чем займется завершивший карьеру Ионов

Президент «Урала» Иванов: футболист Ионов будет учиться на тренера
close
РИА Новости

Завершивший карьеру экс-нападающий сборной России Алексей Ионов будет реализовываться в тренерской деятельности. Об этом в комментарии ODDS.ru рассказал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать. Я желаю ему только добра, он показал, что он очень порядочный парень, очень хороший человек. Мы с ним очень тепло расстались, никаких претензий нет. Мы всегда рады с ним встречаться и видеться. Может, еще пересечемся, футбольная жизнь такая», — сказал Иванов.

Последним клубом Ионова стал «Урал», с которым футболист расторг контракт 14 января по обоюдному согласию сторон. 35-летний игрок перешел в «Урал» в феврале 2024 года после того, как в декабре 2023-го расторг контракт с «Ростовом». Всего он провел за клуб из Екатеринбурга 37 матчей, в которых отметился пятью голами.

В профессиональной карьере он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого выиграл Кубок УЕФА и чемпионат России, а также играл за краснодарские «Кубань» и «Краснодар», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и ЦСКА.

Ионов получал вызовы в основную сборную России с 2011 по 2021 год. Всего за национальную команду он провел 39 матчей, в которых четырежды забил и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ионов объяснил, почему завершил карьеру.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами