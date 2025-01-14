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Экс-игрок сборной России Ионов завершил карьеру

Бывший футболист сборной России Алексей Ионов завершил карьеру
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Ионов завершил карьеру. Информация об этом появилась в Telegram-канале национальной команды.

Последним клубом Ионова стал екатеринбургский «Урал», с которым футболист расторг контракт 14 января по обоюдному согласию сторон. 35-летний игрок перешел в «Урал» в феврале 2024 года после того, как в декабре 2023-го расторг контракт с «Ростовом». Всего он провел за клуб из Екатеринбурга 37 матчей, в которых отметился пятью голами.

В своей профессиональной карьере он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого выиграл Кубок УЕФА и чемпионат России, а также краснодарские «Кубань» и «Краснодар», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и ЦСКА.

Ионов получал вызовы в основную сборную России с 2011 по 2021 год. Всего за национальную команду он провел 39 матчей, в которых четырежды забил и четырежды отдал результативные передачи.

Ионов подтвердил, что завершает карьеру игрока, и объяснил это решение комплексом причин.

«У меня в голове было понимание, что хочу пойти обучаться на тренера. Нужно было зажечь этот огонь. <...> Второй момент — в Екатеринбурге я находился один. Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, занимается футболом», — поделился он в комментарии Sport24.

Ранее бывший чемпион мира назвал причину завершения карьеры Тайсона Фьюри.

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