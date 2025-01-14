Звездный серб может не перейти в «Спартак»

Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич может не перейти в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Орацио Аккомандо в своих социальных сетях.

Он утверждает, что футболист получил повреждение и пропустит около месяца. По этой причине переговоры о переходе игрока в «Спартак» поставлены на паузу.

12 января Metaratings сообщал, что Илич дал согласие на переход в московский «Спартак».

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выбил «Арсенал» из Кубка Англии.