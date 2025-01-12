«Манчестер Юнайтед» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл по пенальти «Арсенал» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее лондонского «Арсенала» в матче третьего раунда Кубка Англии.

Игра прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» в присутствии 60 тысяч зрителей. Основное время завершилось вничью — 1:1. Счет в матче открыл на 52-й минуте португалец Бруну Фернандеш, ассистировал ему аргентинец Алехандро Гарначо. На 63-й минуте бразилец Габриэл Магальянс восстановил равенство на табло.

С 61-й минуты манкунианцы играли вдесятером — за второе предупреждение был удален Диогу Далот. Победный удар в серии пенальти нанес нидерландец Джошуа Зиркзе

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. Соперник определится позднее.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале 2024 года команда, возглавляемая на тот момент нидерландцем Эриком тен Хагом, оказалась сильнее «Манчестер Сити».

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