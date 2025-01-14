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Стало известно, чем грозят «Спартаку» санкции против сына совладельца «Лукойла»

Юрист: «Спартаку» не грозят санкции из-за их введения против сына Алекперова
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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Юрист Глеб Бойко из фирмы NSP рассказал, что московскому «Спартаку» не грозят санкции из-за их введения против сына совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуфа, который также является членом совета директоров команды. Его слова приводит РБК.

«В США, в отличие от ЕС и Великобритании, нет четко обозначенных со стороны регулятора критериев контроля в отношении юридических лиц. Наличие в совете директоров одного санкционного лица не говорит о том, что на «Спартак» должны распространяться санкции», — заявил Бойко.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, в санкционном списке оказался глава «Лукойла» Вадим Воробьев.

США также объявили, что изменили политику санкций и теперь смогут вводить ограничения в отношении любого лица, которое работало или работает с энергетическим сектором России.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее сообщалось, что в «Лукойле» сменился глава компании на фоне санкций США.

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