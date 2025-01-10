Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США смогут вводить санкции против любого, кто работает с энергосектором РФ

Минфин CША: под санкции сможет попасть любое лицо за работу с российским ТЭК
close
Depositphotos

США изменили политику санкций и теперь смогут вводить ограничения в отношении любого лица, которое работало или работает с энергетическим сектором России. Об этом сообщили в минфине Соединенных Штатов.

«Министр финансов (Джанет Йеллен. — «Газета.Ru») , проконсультировавшись с госсекретарем (Энтони Блинкеном. — «Газета.Ru»), издала определение в соответствии с указом президента 14024, которое разрешает введение санкций в отношении любого лица, которое, если было установлено, работает или работало в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — заявили в американском ведомстве.

Там отметили, что изменение политики, в частности, должно позволить снизить доходы РФ от экспорта нефти.

10 января Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Кроме того, США ввели санкции против гендиректора «Ростатома» Алексея Лихачева.

Ранее более 150 организаций из российского ОПК попали под американские санкции.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами