В «Лукойле» сменился глава компании на фоне санкций США

В «Лукойле» сменился глава компании. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

«В соответствии с пунктом 10.1 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» назначить Главным исполнительным директором ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергея Алексеевича Кочкурова», — говорится в сообщении. Кочкуров с 2012 года был вице-президентом «Лукойла».

Прежний глава компании Вадим Воробьев был назначен президентом «Лукойла» в конце мая 2022 года. В декабре вместо президента в компании ввели должность главного исполнительного директора (CEO). 14 января совет директоров досрочно прекратил полномочия Воробьева.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, в санкционном списке оказался глава «Лукойла» Вадим Воробьев.

США также объявили, что изменили политику санкций и теперь смогут вводить ограничения в отношении любого лица, которое работало или работает с энергетическим сектором России.

Ранее стали известны страны, которые могут выиграть из-за новых санкций США против России.