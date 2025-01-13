В США заступились за Хабиба после скандала с авиакомпанией

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американец Майкл Чендлер на своей странице в социальной сети X вступился за россиянина Хабиба Нурмагомедова после того, как его сняли с рейса американской авиакомпании.

«Если вы выгоняете нашего величайшего бойца из самолета за небольшой акцент, то, пожалуйста, проверяйте пассажиров на физическую и психологическую пригодность, прежде чем позволять им садиться у выхода. Потому что я видел несколько размазней, сидящих у выхода», — написал Чендлер.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее авиакомпания сделала заявление из-за скандала с Нурмагомедовым.