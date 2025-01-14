В «Реале» приняли кардинальное решение после разгрома от «Барселоны»

Разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании приведет к изменениям в составе мадридского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, президент столичного клуба Флорентино Перес остался крайне недоволен игрой Лукаса Васкеса на правом фланге обороны. Именно после этого матча в руководстве клуба было принято окончательное решение, что контракт с игроком не будет продлен. «Реал» хочет подписать на место Васкеса игрока «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Еще в октябре 2024 года журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети X сообщил, что футболист согласен на переход в «Реал» на правах свободного агента.

В сезоне-2024/25 Васкес сыграл за мадридский клуб во всех турнирах 25 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Финал Суперкубка Испании прошел в Джидде на стадионе Короля Абдаллы и завершилась со счетом 5:2. По итогам первых 45 минут уже счет был 4:1 в пользу «Барселоны». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в «Реале» объяснили разгром от «Барселоны».