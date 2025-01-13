«Надо смотреть правде в глаза»: в «Реале» объяснили разгром от «Барселоны»

Тренер «Реала» Анчелотти о поражении от «Барселоны»: мы работали плохо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании признался, что его расстроил весь прошедший поединок. Его слова приводит издание AS.

«Надо смотреть правде в глаза. Мы защищались плохо, соперник легко забивал. Мы работали плохо как на общекомандном, так и на индивидуальном уровне. Это нас расстраивает. <...> Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать», — заявил он.

Встреча прошла в Джидде на стадионе Короля Абдаллы и завершилась со счетом 5:2.

По итогам первых 45 минут счет был 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе.

Во втором тайме команды обменялись голами — на точный удар Рафиньи попаданием со штрафного ответил Родриго. С 56-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — за фол против Килиана Мбаппе был удален польский вратарь Войцех Щенсны.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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