Экс-чемпион UFC оскорбил людей, которые сняли Нурмагомедова с рейса

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев в соцсети Twitch оскорбил сотрудников авиакомпании, которые приняли решение снять с рейса российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Кусок дерьма, кто с ним так поступил. Думаю, что он поможет в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете», — заявил Мокаев.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее авиакомпания сделала заявление из-за скандала с Хабибом Нурмагомедовым.