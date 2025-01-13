Авиакомпания сделала заявление из-за скандала с Хабибом Нурмагомедовым

Американская авиакомпания Frontier Airlines сделала краткое заявление из-за скандала, который возник после снятия с рейса российского бойца, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — сообщает пресс-служба компании.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее боец UFC высмеял Нурмагомедова.