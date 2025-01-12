«Хабиб унижен»: легендарного чемпиона UFC выгнали из самолета в США

Хабиба высадили из самолета в США
Бывший чемпион UFC в легком весе, одержавший 29 побед подряд на профессиональном уровне и не потерпевший ни одного поражения, Хабиб Нурмагомедов столкнулся с неприятной ситуацией на рейсе American Airlines.
В соцсетях завирусилось видео от издания Essentially Sports под заголовком «Хабиба унизили в American Airlines, несмотря на то, что он выступил против несправедливого решения должностного лица авиакомпании».
Проблемы вызвал тот факт, что Нурмагомедов взял себе место у аварийного выхода, где больше пространства для ног и за которое, как правило, нужно дополнительно платить.
Однако пассажир, занимающий такое важное место, должен четко и быстро следовать инструкциям экипажа в случае аварийной ситуации.
Бортпроводница уточнила у Хабиба, сможет ли он помочь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, однако он не сразу отреагировал на вопрос. Тогда девушка заявила, что он не имеет права сидеть у аварийного выхода, и попросила пересесть.
Экс-чемпион UFC отказался.
«На регистрации меня спросили, знаю ли я английский. Я ответил «Да». Тогда зачем вы это делаете, ребята? Это несправедливо», — говорил Нурмагомедов.
Бортпроводница сообщила, что позовет супервайзера, который выпроводит спортсмена из самолета. В целом диалог проходил в спокойном тоне, но никто не желал уступать. В итоге за Хабибом действительно пришел мужчина в оранжевой манишке и попросил выйти.
Боец ММА не стал сопротивляться, взял свой рюкзак и спокойно покинул самолет. Вслед за ним вышел его товарищ, сняв багаж с верхней полки.
Хабиб знает пять языков
Нурмагомедов на протяжении многих лет занимался в США в зале Американской академии кикбоксинга (American Kickboxing Academy) под руководством известного тренера Хавьера Мендеса, что значительно повысило его уровень английского языка.
Боец ММА является мировой звездой с 38 млн подписчиков в соцсетях, где пишет преимущественно на английском языке.
Нурмагомедов дал уже немало интервью на английском и успешно участвовал в треш-токе на пресс-конференциях UFC, споря с носителями языка — например, ирландцем Конором Макгрегором и американцем Тони Фергюсоном.
После завершения карьеры Дагестанский Орел по-прежнему часто посещает мероприятия UFC и прилетает в США, чтобы помогать своим товарищам на сборах перед поединками.
Помимо английского и русского языка, Хабиб также говорит на родном аварском, турецком и арабском. Скорее всего, у чемпиона не возникло бы проблем с открытием аварийного выхода в случае необходимости.