«Хабиб унижен»: легендарного чемпиона UFC выгнали из самолета в США

Бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса американских авиалиний после спора с бортпроводницей. Девушка посчитала уровень владения английского языка Нурмагомедова слишком низким, чтобы сидеть у аварийного выхода, где может потребоваться быстро выполнять инструкции экипажа. Боец ММА назвал это несправедливым и был вынужден покинуть самолет.

Хабиба высадили из самолета в США

Бывший чемпион UFC в легком весе, одержавший 29 побед подряд на профессиональном уровне и не потерпевший ни одного поражения, Хабиб Нурмагомедов столкнулся с неприятной ситуацией на рейсе American Airlines.

В соцсетях завирусилось видео от издания Essentially Sports под заголовком «Хабиба унизили в American Airlines, несмотря на то, что он выступил против несправедливого решения должностного лица авиакомпании».

Проблемы вызвал тот факт, что Нурмагомедов взял себе место у аварийного выхода, где больше пространства для ног и за которое, как правило, нужно дополнительно платить.

Однако пассажир, занимающий такое важное место, должен четко и быстро следовать инструкциям экипажа в случае аварийной ситуации.

Бортпроводница уточнила у Хабиба, сможет ли он помочь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, однако он не сразу отреагировал на вопрос. Тогда девушка заявила, что он не имеет права сидеть у аварийного выхода, и попросила пересесть.

Экс-чемпион UFC отказался.

«На регистрации меня спросили, знаю ли я английский. Я ответил «Да». Тогда зачем вы это делаете, ребята? Это несправедливо», — говорил Нурмагомедов.

Бортпроводница сообщила, что позовет супервайзера, который выпроводит спортсмена из самолета. В целом диалог проходил в спокойном тоне, но никто не желал уступать. В итоге за Хабибом действительно пришел мужчина в оранжевой манишке и попросил выйти.

Боец ММА не стал сопротивляться, взял свой рюкзак и спокойно покинул самолет. Вслед за ним вышел его товарищ, сняв багаж с верхней полки.

Хабиб знает пять языков

Нурмагомедов на протяжении многих лет занимался в США в зале Американской академии кикбоксинга (American Kickboxing Academy) под руководством известного тренера Хавьера Мендеса, что значительно повысило его уровень английского языка.

Боец ММА является мировой звездой с 38 млн подписчиков в соцсетях, где пишет преимущественно на английском языке.

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Нурмагомедов дал уже немало интервью на английском и успешно участвовал в треш-токе на пресс-конференциях UFC, споря с носителями языка — например, ирландцем Конором Макгрегором и американцем Тони Фергюсоном.

После завершения карьеры Дагестанский Орел по-прежнему часто посещает мероприятия UFC и прилетает в США, чтобы помогать своим товарищам на сборах перед поединками.

Помимо английского и русского языка, Хабиб также говорит на родном аварском, турецком и арабском. Скорее всего, у чемпиона не возникло бы проблем с открытием аварийного выхода в случае необходимости.