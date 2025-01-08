Экс-чемпион UFC назвал имя того, кто мог бы победить Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роберт Уиттакер в подкасте MMArcade заявил, что канадский боец Жорж Сен-Пьер мог бы победить россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, это было бы возможно, если бы североамериканец встретился с Хабибом в октагоне, находясь в своей праймовой форме.

«Сен-Пьер на пике побил бы Хабиба. Я думаю, он более разносторонний боец, а его борьба и джиу-джитсу нивелировали бы мастерство Хабиба в партере», — заявил Уиттакер.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее в Грузии пообещали избить Нурмагомедова.