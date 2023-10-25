Российский певец Shaman подарил цветы бойцу UFC

Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) подарил цветы бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой, которая вышла на поединок под его песню «Я русский». Об этом сообщила Дудакова на своей странице в социальных сетях.

«Спасибо большое за вашу песню и внимание. И за цветы тоже, конечно», — написала Дудакова.

Дудакова победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу россиянке — 29–28, 29–28, 29–28.

На счету Дудаковой теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву. У 38-летней Джин Ю Фрей десять поражений при 11 победах.

В главном событии вечера Ислам Махачев победил австралийца Алекса Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед и одно поражение.

Ранее Дудакова заявила, что выход на бой под песню «Я русский» не принес ей удачу.