Экс-президент «Спартака» назвал футболиста клуба неликвидом

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал футболиста красно-белых Томаша Тавареша, передает »Чемпионат».

«Недавно прочитал про Тавареша и обалдел, что он еще до сих пор в «Спартаке». Клуб не может от него избавиться. «Спартак» берёт кучу неликвида, а потом не может от него избавиться», — сказал Червиченко.

Тавареш выступает за «Спартак» с 2023 года. В 2024 году он ушел в аренду в австрийский ЛАСК.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что не верит в то, что клуб выиграет РПЛ.