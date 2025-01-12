Легенда «Спартака» не верит в то, что клуб выиграет РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Ловчев не верит в то, что команда выиграет РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев не верит в победу красно-белых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Спартак» играет в лучший свой футбол, но они всё равно отстают от «Зенита». Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна», — сказал Ловчев.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может пополнить состав еще одним защитником.