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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 21 шайбы

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 21 гола, забросив 873-ю шайбу в НХЛ
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Washington Capitals/Twitter

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в рейтинге лучших бомбардиров регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 21 гола. Об этом сообщает РИА Новости.

В матче против «Нэшвилл Предаторз» Овечкин забросил шайбу. Таким образом, 39-летний российский нападающий, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 873.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

11 января НХЛ на главной странице официального сайта разместила баннер, на котором ведется отсчет голов Овечкина до «вечного» снайперского рекорда Гретцки. При нажатии на баннер открывается специальный раздел, посвященный погоне форварда за рекордом.

В игре регулярного чемпионата против «Монреаля» Овечкин вышел на 30-е место по матчам в лиге.

Ранее Овечкин броском выбил лезвие из конька хоккеиста «Монреаля».

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