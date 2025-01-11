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Овечкин броском выбил лезвие из конька хоккеиста «Монреаля»

Форвард «Вашингтона» Овечкин броском выбил лезвие из конька Каррье
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Brian Fluharty-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля» броском выбил лезвие из конька игрока канадской команды Александра Каррье, передает «Чемпионат».

После этого Каррье не смог самостоятельно покинуть лед. Он присел на колени, и партнеры толчками выкатили его к бортик.

«Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 (ОТ). Овечкин не смог забить. Это уже третий матч подряд, когда звезда «Вашингтона» остается без набранных очков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Игра пройдет 12 января.

Ранее Овечкин вышел на 30-е место по матчам в НХЛ.

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