НХЛ запустила счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на главной странице официального сайта разместила баннер, на котором ведется отсчет голов российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина до «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

При нажатии на баннер открывается специальный раздел, посвященный погоне форварда за рекордом. На баннере указана цифра 23 — именно столько шайб нужно Овечкину, чтобы превзойти рекорд Гретцки.

В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов. Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В ночь на 11 января «Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 (ОТ). Овечкин не смог забить. Это уже третий матч подряд, когда звезда «Вашингтона» остается без набранных очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Игра пройдет 12 января.

Ранее Овечкин вышел на 30-е место по матчам в НХЛ.