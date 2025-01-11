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НХЛ запустила счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

На сайте НХЛ запустили счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки
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Timothy T. Ludwig-Imagn Images/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на главной странице официального сайта разместила баннер, на котором ведется отсчет голов российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина до «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

При нажатии на баннер открывается специальный раздел, посвященный погоне форварда за рекордом. На баннере указана цифра 23 — именно столько шайб нужно Овечкину, чтобы превзойти рекорд Гретцки.

В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов. Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В ночь на 11 января «Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 (ОТ). Овечкин не смог забить. Это уже третий матч подряд, когда звезда «Вашингтона» остается без набранных очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Игра пройдет 12 января.

Ранее Овечкин вышел на 30-е место по матчам в НХЛ.

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