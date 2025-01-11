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Овечкин вышел на 30-е место по матчам в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин вышел на 30-е место по матчам в НХЛ
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Washington Capitals/Twitter

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Кэпиталз» Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата против «Монреаля» вышел на 30-е место по матчам в лиге.

Для российского хоккеиста это 1452-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин обогнал финна Теему Селянне. Рекордсменом является Патрик Марло, который выходил на лед в 1779 матчах.

«Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 (ОТ). Овечкин не смог забить. Это уже третий матч подряд, когда звезда «Вашингтона» остается без набранных очков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Игра пройдет 12 января.

Ранее НХЛ разместиларазместила счетчик голов Овечкина.

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