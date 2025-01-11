Чемпион UFC из Грузии заявил, что никогда не хотел унижать брата Хабиба

Грузинский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили в интервью Кевину Айолу заявил, что всегда проявлял уважение к представителю России Умару Нурмагомедову.

«Я поддерживал его и пожимал ему руку. Я относился к нему как мужчина и боец к такому же мужчине и бойцу. Я знаю, что он много тренируется, поэтому мне никогда не хотелось как-то унижать его. Я понимаю, что он хочет завоевать титул, но бой за пояс можно получить и с более уважительным отношением к соперникам», — заявил он.

До этого бойцы несколько раз вступали в словесные перепалки, в том числе и в социальных сетях. К примеру, Двалишвили назвал Нурмагомедова маленьким испорченным ребенком, а россиянин ответил.

Бойцы проведут титульный поединок на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе. До этого боя Нурмагомедов в августе победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. На его счету теперь 18 побед в 18 боях.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Также в рамках турнира UFC 311 россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению.

Ранее в Грузии пообещали избить Нурмагомедова.