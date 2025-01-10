Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Закрою вопросы»: брат Хабиба ответил на оскорбления чемпиона UFC из Грузии

Боец Нурмагомедов ответил на оскорбления чемпиона UFC Двалишвили
close
UFC

Непобежденный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов ответил на оскорбления чемпиона промоушена Мераба Двалишвили, который назвал его маленьким испорченным ребенком. Слова россиянина приводит MMA Junkie.

«Многие люди по всему миру умеют только разговаривать, понимаешь? Я же просто хочу забрать свой пояс. Если для Мераба это что-то личное, ему надо делать что-то. Я закрою все вопросы в клетке. А потом мы посмотрим, что он будет делать», — заявил Нурмагомедов.

Бойцы проведут титульный поединок на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе. До этого боя Нурмагомедов в августе победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. На его счету теперь 18 побед в 18 боях.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Также в рамках турнира UFC 311 россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению.

Ранее в Грузии пообещали избить Нурмагомедова.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами