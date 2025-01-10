«Закрою вопросы»: брат Хабиба ответил на оскорбления чемпиона UFC из Грузии

Непобежденный российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов ответил на оскорбления чемпиона промоушена Мераба Двалишвили, который назвал его маленьким испорченным ребенком. Слова россиянина приводит MMA Junkie.

«Многие люди по всему миру умеют только разговаривать, понимаешь? Я же просто хочу забрать свой пояс. Если для Мераба это что-то личное, ему надо делать что-то. Я закрою все вопросы в клетке. А потом мы посмотрим, что он будет делать», — заявил Нурмагомедов.

Бойцы проведут титульный поединок на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе. До этого боя Нурмагомедов в августе победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. На его счету теперь 18 побед в 18 боях.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Также в рамках турнира UFC 311 россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению.

Ранее в Грузии пообещали избить Нурмагомедова.