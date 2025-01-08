Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии пообещали избить Нурмагомедова

Боец ММА Двалишвили пообещал избить Нурмагомедова
close
Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили заявил, что готов сломать россиянина Умара Нурмагомедова в со-главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 311. Его слова приводит MMAJunkie.

По его словам, Нурмагомедов в поединке с ним потерпит первое поражение в профессиональной карьере.

«Я собираюсь показать грузинскую борьбу и грузинскую крутость. Я сломаю этого парня. Это будет отличный бой. Я не жду легкой прогулки от этого поединка, Умар хороший боец, он не побежден, но я изменю его рекорд. Я готов биться в стойке, отбивать ему ноги и бить лицо. Это будет отличная битва с множеством встречных атак. Думаю, это будет бой вечера, что-то такое», — заявил Двалишвили.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению.

Ранее Хабиб сравнил уровень MMA в Дагестане и Ирландии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами