В Грузии пообещали избить Нурмагомедова

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили заявил, что готов сломать россиянина Умара Нурмагомедова в со-главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 311. Его слова приводит MMAJunkie.

По его словам, Нурмагомедов в поединке с ним потерпит первое поражение в профессиональной карьере.

«Я собираюсь показать грузинскую борьбу и грузинскую крутость. Я сломаю этого парня. Это будет отличный бой. Я не жду легкой прогулки от этого поединка, Умар хороший боец, он не побежден, но я изменю его рекорд. Я готов биться в стойке, отбивать ему ноги и бить лицо. Это будет отличная битва с множеством встречных атак. Думаю, это будет бой вечера, что-то такое», — заявил Двалишвили.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению.

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