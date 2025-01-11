Винисиус даст показания в суде по делу о расизме

COPE: Винисиус даст показания по судебному делу о расизме в 2023 году

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус даст показания в формате видеоконференции председателю Следственного суда Барселоны №18 по делу о расизме. Об этом сообщает COPE.

Источник утверждает, что инцидент произошел в октябре 2023 года в матче против «Барселоны». Три болельщика каталонцев допустили в том матче расистские выкрики, которые были вычислены по камерам. Один из них — несовершеннолетний, поэтому его дело расследуется в другой инстанции.

Отмечается, что 23 января Винисиус выступит перед судом в статусе потерпевшего.

Ранее «Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за расизм.

В клубе заявили, что ребенок адресовал Винисиусу письмо, в котором извинился за произошедшее. В итоге было решение запретить ему посещать стадионы в течение года и назначить штраф в досудебном порядке. Сумма штрафа не называется.

В турнирной таблице национального первенства мадридский «Реал» занимает первую позицию, набрав 43 очка. «Королевский клуб» на два балла опережает идущий вторым «Атлетико».

В следующем матче «Реал» сыграет против «Барселоны» в рамках финала Суперкубка Испании. Игра состоится 12 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Винисиусу вынесли наказание за атаку вратаря «Валенсии».