Винисиусу вынесли наказание за атаку вратаря «Валенсии»

Форварда «Реала» Винисиуса отстранили на две игры за атаку вратаря «Валенсии»

Бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса дисквалифицировали на два матча за удаление в игре чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Форвард получил наказание за толчок в голову голкипера «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.



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На 79-й минуте при счете 0:1 Винисиус получил прямую красную карточку за толчок вратаря соперника Столе Димитриевски. Однако в оставшееся время команде удалось забить дважды и победить 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» вышел на первое место — в активе команды 43 балла после 19 встреч. У ближайшего преследователя «Атлетико» 41 очко, однако они имеют игру в запасе.

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