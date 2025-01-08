Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Винисиусу вынесли наказание за атаку вратаря «Валенсии»

Форварда «Реала» Винисиуса отстранили на две игры за атаку вратаря «Валенсии»
close
Global Look Press

Бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса дисквалифицировали на два матча за удаление в игре чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Форвард получил наказание за толчок в голову голкипера «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

Ранее бразилец извинился за свое удаление.

На 79-й минуте при счете 0:1 Винисиус получил прямую красную карточку за толчок вратаря соперника Столе Димитриевски. Однако в оставшееся время команде удалось забить дважды и победить 2:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» вышел на первое место — в активе команды 43 балла после 19 встреч. У ближайшего преследователя «Атлетико» 41 очко, однако они имеют игру в запасе.

Ранее гол Александра Кокорина не помог «Арису» выиграть матч в чемпионате Кипра.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами