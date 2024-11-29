«Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за расизм

Мадридский «Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за выкрики расистского характера в адрес бразильского футболиста Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В клубе заявили, что ребенок адресовал Винисиусу письмо, в котором извинился за произошедшее. В итоге было решение запретить ему посещать стадионы в течение года и назначить штраф в досудебном порядке. Сумма штрафа не называется.

Это произошло 18 февраля 2024 года в матче чемпионата страны между «Райо Вальекано» и «Реалом».

Ранее Винисиус назвал справедливое наказание за расизм.

В турнирной таблице национального первенства мадридский «Реал» занимает вторую позицию, набрав 30 очков. «Королевский клуб» на четыре балла отстает от лидера — каталонской «Барселоны».

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет дома против «Хетафе». Игра состоится 1 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени.

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