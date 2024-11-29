Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за расизм

Несовершеннолетнего болельщика «Реала» оштрафовали за расизм в сторону Винисиуса

close
Juan Medina/Reuters

Мадридский «Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за выкрики расистского характера в адрес бразильского футболиста Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В клубе заявили, что ребенок адресовал Винисиусу письмо, в котором извинился за произошедшее. В итоге было решение запретить ему посещать стадионы в течение года и назначить штраф в досудебном порядке. Сумма штрафа не называется.

Это произошло 18 февраля 2024 года в матче чемпионата страны между «Райо Вальекано» и «Реалом».

Ранее Винисиус назвал справедливое наказание за расизм.

В турнирной таблице национального первенства мадридский «Реал» занимает вторую позицию, набрав 30 очков. «Королевский клуб» на четыре балла отстает от лидера — каталонской «Барселоны».

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет дома против «Хетафе». Игра состоится 1 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени.

Ранее у Килиана Мбаппе возникли психологические проблемы после обвинения в изнасиловании.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами