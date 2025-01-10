«Спартак» лишился иностранного игрока спустя полгода после его перехода в клуб

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе перейдет в бразильскую «Баию» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Эмерсон Джуниор на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, бразильский футболист и московский клуб расторгли трудовое соглашение. Сообщалось, что соглашение 33‑летнего форварда с «Баией» будет рассчитано на три года.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года. В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» пока что стал единственным для бразильского форварда в составе красно-белых. Всего за клуб он принял участие в 13 встречах.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее был назван худший тренер в истории «Спартака».