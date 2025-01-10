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Назван худший тренер в истории «Спартака»

Экс-советник Федуна Камоцци назвал Виторию худшим тренером «Спартака»
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Armando Franca/AP

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, какого специалиста считает худшим тренером красно-белых в истории. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Худший тренер в истории «Спартака»? На мой взгляд — это Руй Витория, а на втором месте Гильермо Абаскаль», — заявил он.

54-летний Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Перед зимней паузой в чемпионате России того сезона команда шла на девятом месте в турнирной таблице, одержав всего одну победу в восьми играх.

Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом красно-белые одержали шесть побед подряд.

Ранее экс-капитан «Спартака» Глушаков встал на защиту Абаскаля.

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