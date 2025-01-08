«Спартак» лишится нападающего

Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе близок к переходу в бразильскую «Байю». Об этом сообщает UOL.

По информации источника, руководство российской команды близко к тому, чтобы полностью договориться об условиях продажи игрока. Сам Жозе уже согласовал с новым клубом трехлетний контракт.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» пока что стал единственным для бразильского форварда в составе красно-белых. Всего за клуб он принял участие в 13 встречах.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может усилиться еще одним аргентинцем.