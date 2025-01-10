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Матч «Реала» в Суперкубке Испании закончился потасовкой

Полуфинал Суперкубка Испании «Реал» — «Мальорка» закончился потасовкой
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Pedro Nunes/Reuters

После финального свистка в матче 1/2 финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» случилась потасовка между футболистами. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Инцидент начался с того, что полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем вступил в словесную перепалку с защитником соперников Пабло Маффео, который резко высказывался о «Реале» перед игрой. Это перетекло в массовую потасовку. Тренер «Реала» Карло Анчелотти со своим помощником обнял Маффео и увел с поля.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии, завершилась с результатом 3:0 в пользу «Реала». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, который обслужила бригада арбитров во главе с испанским судьей Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа.

В финале турнира «Реал» встретится с «Барселоной». Встреча состоится 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона команда, которую возглавляет Карло Анчелотти, идет на первом месте, набрав 43 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Атлетико» составляет два балла, а от «Барселоны», идущей следом, пять.

Ранее «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок.

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