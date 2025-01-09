Реал Мадрид

Отбивается «Мальорка», блокируя просто прорву ударов мадридцев.
Да, замена. Антонио Раильо ушел, Хосе Копете вступил в игру.
Антонио Раильо получил повреждение.
Дальний мощный и обводящий удар Камавинга — немного неточно.
Винисиус бьет в Маффео — удар мячом принимает на себя защитник.
Очень дальний удар с правой от левши Мохики — выше.
Пока блокируют большую часть ударов защитники «Мальорки». Сейчас удар Беллингема не дошел до ворот.
Пенальти нет и уже не будет — заиграно.
Мбаппе всех обыграл, войдя в штрафную слева, но ни ударить, ни отдать не смог — упал. Тем не менее мяч отскочил к партнерам, но удар Вальверде с подбора из-за штрафной застрял в защитниках!
Родригес смог оторваться от Рюдигера и подать в штрафную на Ларина, но у того не вышел удар головой.
Могучий удар Беллингема низом чуть из-за штрафной — Грейф в прыжке ловит!
Обещавший нокаутировать Винисиуса за 10 секунд на ринге Маффео упал после контакта с плечом бразильца и изображал муки. Никто не поверил.
Рейф тащит удар Тчуамени с подбора после углового — в прыжке из нижнего угла потянул!
Родриго принимает мяч в штрафной, пасует в центр на Мбаппе, но удар Килиана блокируют.
Могучий удар Вальверде издали — в блок.
Мбаппе в чужой штрафной в подкате дотягивается до длинной передачи Вальверде, но мяч летит выше ворот.
После навеса и выноса мадридцев за штрафную, пытались несколько раз пробить балеарцы, но все не очень удачно и в блоки.
Маффео в борьбе с Винисиусом зарабатывает штрафной на чужой половине поля на фланге.
«Реал» заработал и разыграл угловой. Подача Родриго, потом подача Мбаппе. В итоге Родриго бил из штрафной ногой в ближний верхний угол — Грейф отбил.
Матч начался с атак «Реала», и очень активный Мбаппе со второй попытки создает момент. Пас на Васкеса от лицевой к линии штрафной и несильный удар через трафик — голкипер «Мальорки» с перепугу отпустил мяч, но добивания не случилось.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа во главе.
А вот стартовый состав «Мальорки» от Хагобы Аррасате:
Грейф, Маффео, Вальент, Мохика, Раильо, Морланес, Маскарель, Дардер, Родригес, Ларин, Мурики.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти:
Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором полуфинале Суперкубка Испании в Джидде в Саудовской Аравии встречаются мадридский «Реал» и «Мальорка». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.