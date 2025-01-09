Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Навстречу «Барселоне»: «Реал» играет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании. LIVE

Футбол. Суперкубок Испании. «Реал Мадрид» — «Мальорка». ОНЛАЙН

close
Susana Vera/Reuters
Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании в Саудовской Аравии встречаются «Реал Мадрид» и «Мальорка». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
1-й тайм
09 января 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка, Испания
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
38'

Отбивается «Мальорка», блокируя просто прорву ударов мадридцев.

35'

Да, замена. Антонио Раильо ушел, Хосе Копете вступил в игру.

33'

Антонио Раильо получил повреждение.

30'

Дальний мощный и обводящий удар Камавинга — немного неточно.

28'

Винисиус бьет в Маффео — удар мячом принимает на себя защитник.

26'

Очень дальний удар с правой от левши Мохики — выше.

23'

Пока блокируют большую часть ударов защитники «Мальорки». Сейчас удар Беллингема не дошел до ворот.

21'

Пенальти нет и уже не будет — заиграно.

20'

Мбаппе всех обыграл, войдя в штрафную слева, но ни ударить, ни отдать не смог — упал. Тем не менее мяч отскочил к партнерам, но удар Вальверде с подбора из-за штрафной застрял в защитниках!

19'

Родригес смог оторваться от Рюдигера и подать в штрафную на Ларина, но у того не вышел удар головой.

16'

Могучий удар Беллингема низом чуть из-за штрафной — Грейф в прыжке ловит!

14'

Обещавший нокаутировать Винисиуса за 10 секунд на ринге Маффео упал после контакта с плечом бразильца и изображал муки. Никто не поверил.

12'

Рейф тащит удар Тчуамени с подбора после углового — в прыжке из нижнего угла потянул!

11'

Родриго принимает мяч в штрафной, пасует в центр на Мбаппе, но удар Килиана блокируют.

10'

Могучий удар Вальверде издали — в блок.

9'

Мбаппе в чужой штрафной в подкате дотягивается до длинной передачи Вальверде, но мяч летит выше ворот.

7'

После навеса и выноса мадридцев за штрафную, пытались несколько раз пробить балеарцы, но все не очень удачно и в блоки.

6'

Маффео в борьбе с Винисиусом зарабатывает штрафной на чужой половине поля на фланге.

4'

«Реал» заработал и разыграл угловой. Подача Родриго, потом подача Мбаппе. В итоге Родриго бил из штрафной ногой в ближний верхний угол — Грейф отбил.

3'

Матч начался с атак «Реала», и очень активный Мбаппе со второй попытки создает момент. Пас на Васкеса от лицевой к линии штрафной и несильный удар через трафик — голкипер «Мальорки» с перепугу отпустил мяч, но добивания не случилось.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа во главе.

21:55

А вот стартовый состав «Мальорки» от Хагобы Аррасате:

Грейф, Маффео, Вальент, Мохика, Раильо, Морланес, Маскарель, Дардер, Родригес, Ларин, Мурики.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти:

Куртуа, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором полуфинале Суперкубка Испании в Джидде в Саудовской Аравии встречаются мадридский «Реал» и «Мальорка». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Тайные встречи с разведчиками. Жену Асада заподозрили в работе на британские спецслужбы
Бывшую первую леди Сирии подозревали в работе на британскую разведку
Москалькова опубликовала список пропавших жителей Курской области. Военная операция, день 1051-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1051-й день
Член Общественной палаты России оскорбил президента Азербайджана. Как отреагировали в Кремле?
Песков заявил, что в Кремле не слышали слов члена ОП РФ Карасева в адрес Алиева
Лиза Моряк показала новый имидж мужа: «Володька сбрил усы»
Невеста погибшего в Грузии россиянина рассказала о его пророческих словах
Трамп представил сенаторам план по ужесточению миграционной политики
42-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в платье «голливудской принцессы»
Новости и материалы
Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА
Россиянин ворвался в квартиру незнакомцев, устроил драку и украл два телефона
Нюша показала редкое фото с детьми: «Время семьи»
Российская модель, обвинявшая футболиста в насилии, сядет в тюрьму
Пьяная жительница Якутии ударила мужа ножом в грудь во время ссоры
Агент объяснил, почему Овечкин не смог забить в двух матчах подряд
Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» рискует исчезнуть при Трампе
Российская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Австралии
Рита Дакота об отъезде из Лос-Анджелеса: «Сгорел любимый пляж»
Мошенники украли у москвички более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком
Над Курской областью сбили ракету
Бактерии помогают вирусам заражать своих конкурентов
В Грузии предложили Зурабишвили называть себя Гитлером или Муссолини
В Бразилии частный самолет потерпел крушение и взорвался на городском пляже
В России предрекли рост цен в Армении, если Ереван выйдет из ЕАЭС
Борис Щербаков вернулся на сцену после операции
Стало известно, состоится ли матч России и Азербайджана
Россиянин украл 114 кг свежей рыбы из грузовика и сбежал
Все новости
В Пентагоне раскрыли выгоду для США от конфликта на Украине
Пассажира самолета Нижнекамск — Москва, заявившего о двух бомбах, задержали
«Плеснул и уехал»: соседка рассказала о поджоге дома в Подмосковье
Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в $50 млрд
Здоровая конкуренция: в чем польза мульти QR-кода от российских банков
В Альфа-Банке раскрыли подробности развития проекта с мульти QR-кодом
Материнский капитал в 2025 году: как изменится размер выплаты
На сколько вырастет маткапитал в 2025 году и как можно использовать эти деньги
Король рок-н-ролла. 90 лет со дня рождения Элвиса Пресли
Налоговые изменения в 2025 году: кому придется платить больше, а кому положены льготы
Прогрессивная шкала НДФЛ и новые ставки налогов: что изменится для граждан и бизнеса в 2025 году
«Три инфаркта, семь стентов, кардиостимулятор». Что было с Кеосаяном до клинической смерти
Песков пожелал скорейшего выздоровления режиссеру Тиграну Кеосаяну
«Не думаю, что кто-то его убил»: умер отец, зарезавший четверых детей под Тверью
В больнице Тверской области умер отец, обвиняемый в убийстве своих детей
«Техника себя исчерпала». Помогут ли Киеву новейшие немецкие БМП Lynx
Полковник Ходаренок: Украине нужны сотни БМП Lynx, чтобы повлиять на ход боев
«Граждане Армении не допустят этого»: Ереван начинает подготовку к вступлению в ЕС
Кабмин Армении одобрил решение о начале присоединения к Евросоюзу
«Наступил 2025 год, а тут до сих пор патриархат». История россиянки, переехавшей в Италию
Что нужно знать о переезде в Италию в 2025 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами