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«Реал» выиграл Межконтинентальный кубок

«Реал» обыграл «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный кубок

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Ibraheem Al Omari/Reuters

Испанский «Реал» обыграл мексиканскую «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный Кубок — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре, завершилась с результатом 3:0. Счет в поединке открыл Килиан Мбаппе, который отличился с передачи Винисиуса на 37-й минуте. На 53-й минуте отличился Родриго, а Мбаппе выступил в роли ассистента. На 84-й минуте Винисиус реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, который обслужила бригада арбитров во главе с венесуэльским судьей Хесусом Валенсуэла.

На этапе четвертьфинала соревнования мексиканский клуб разгромил бразильский «Ботафого» со счетом 3:0. В полуфинале «Пачука» оказалась сильнее египетского «Аль-Ахли» (0:0, 6:5 пен.). «Реал» начал свой путь в турнире сразу с финала.

«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона команда, которую возглавляет Карло Анчелотти, идет на третьем месте, набрав 37 очков. Отрыв от лидирующей «Барселоны» — один балл, при этом у мадридской команды есть матч в запасе.

Ранее Россию включили в состав участников Суперлиги.

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