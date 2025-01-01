Кокорин саркастично ответил Соболеву на пожелание быть добрее

Игрок «Ариса» Кокорин с сарказмом ответил Соболеву на пожелание быть добрее

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале поздравил всех с Новым годом.

«Всех с Новым годом! Будьте добрее друг к другу», — написал он.

Комментарий под публикацией оставил форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин. Он написал: «Начни с себя». Об этом сообщил Sport24.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 12 матчах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

Ранее Соболев назвал себя деревом.