«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании

Мадридский «Реал» разгромил «Мальорку» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии, завершилась с результатом 3:0. Счет в поединке открыл Джуд Беллингем на 63-й минуте. Еще дважды «Мальорка» пропустила в добавленное время: на 90+2-й минуте Мартин Вальент срезал мяч в свои ворота, а на 90+5-й минуте точку поставил Родриго.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, который обслужила бригада арбитров во главе с испанским судьей Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа.

В финале турнира «Реал» встретится с «Барселоной». Встреча состоится 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона команда, которую возглавляет Карло Анчелотти, идет на первом месте, набрав 43 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Атлетико» составляет два балла, а от «Барселоны», идущей следом, пять.

Ранее «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок.