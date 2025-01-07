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Президент UFC Дана Уайт вошел в совет директоров Meta

Президент UFC и соратник Трампа Дана Уайт вошел в совет директоров Meta
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John Locher/AP

В совет директоров американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) вошел президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа Дана Уайт. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава корпорации Марк Цукерберг.

По его словам, помимо Уайта, членами совета директоров Meta стали инвестор и член консультативной группы корпорации Чарли Сонгхерcт, а также генеральный директор холдинга Exor, председатель правления автоконцерна Stellantis и компании по производству гоночных и спортивных автомобилей Ferrari Джон Элканн.

«Нас ждут огромные перспективы в сферах искусственного интеллекта, гаджетов и социальных сетей. Совет директоров поможет реализовать наше видение», — написал Цукерберг.

Он также отметил, что «восхищается Уайтом как предпринимателем».

В январе сообщалось, что республиканец Джоэл Каплан займет пост руководителя по международным отношениям в Meta. Он был помощником 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, с 2011 года работает в Meta.

Республиканец сменит на посту главы корпорации по международным отношениям Ника Клегга, который в 2010–2015 годах был заместителем премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Клегг ранее был главой британской партии «Либеральные демократы», в 2018-м пришел в Meta, а с 2022 года входит в ее руководство.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала Meta почти на €800 млн.

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